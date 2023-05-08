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Подозреваемого в подрыве машины Прилепина доставили в суд

Алексей Курильченко
10:24 08.05.2023
Заседание будет проходить в закрытом режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, доставили в суд в Нижнем Новгороде. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

По данным следствия, Пермяков действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывчатку под машиной писателя и попытался скрыться в лесу. На данный момент силовики устанавливают личности иных лиц, причастных к теракту.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде совершили подрыв автомобиля Прилепина. Писатель получил ранение, а его водитель погиб. Как утверждается, взрыв прогремел, когда писатель направлялся к своим родственникам.

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