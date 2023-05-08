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В Приднестровье просят Россию увеличить число миротворцев

Вероника Волосунова
10:39 08.05.2023
Глава представительства республики в Москве добавил, что считает такой шаг юридически возможным и оправданным.
В Приднестровье просят Россию увеличить число миротворцев
© Фото: Мирослав Ротарь, Sputnik, РИА Новости
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Непризнанная Приднестровская Молдавская республика просит Россию об увеличении количества миротворцев. Об этом сообщил РИА Новости глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

«Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и в Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья», - сказал Манков.

Дипломат отметил, что сокращение Россией шести мотострелковых батальонов до двух произошло еще в 1995 году. Сейчас численность миротворцев из РФ в зоне безопасности не превышает 450, в то время как по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, их должно быть 3 100 человек.

Манаков добавил, что увеличение российского контингента в Приднестровье юридически возможно и оправдано.

«Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК», - пояснил Манаков.

По словам Манакова, увеличить состав миротворцев также возможно за счет россиян, которые постоянно проживают в регионе. Власти Приднестровья уже не раз обращались с просьбой к официальным лицам об этом, добавил он.

В последнее время ситуация в Приднестровье сильно накаляется. В Одесскую область украинские боевики перебросили 12 тысяч человек. Националисты готовят провокацию против ПМР. Их цель - отвлечь российские войска и захватить склады с крупными запасами еще советских боеприпасов.

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва несет ответственность за россиян в Приднестровье. Сейчас в регионе проживает порядка 200 тысяч людей с паспортами России.

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