Глава МИД РФ заявил, что Россия будет руководствоваться мандатом, который имеется у российских военнослужащих.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва несет ответственность за безопасность россиян в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который имеется у российских военнослужащих. Об этом заявил глава МИД в эксклюзивном интервью ТАСС.

«Мы этим мандатом будем руководствоваться», - цитирует агентство Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что общая обстановка в Приднестровье деградировала в результате политики правительства Молдовы во главе с президентом страны Майей Санду.

«Политика откровенно антироссийская, антирусская, антиприднестровская, если хотите», - сказал Лавров.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел РФ затронул тему российско-американских отношений. По его словам, Москва не ведет никаких контактов с Вашингтоном по ДСНВ.

«Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли», - отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что эти аргументы американцев являются юридически ничтожными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны уготовили Молдавии судьбу «следующей Украины». Министр иностранных дел России объяснил это тем, что президент этой страны «готова на все» ради вступления в Североатлантический альянс, включая объединение с Румынией.