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В Одесскую область переброшены около 12 тысяч украинских боевиков. Националисты готовят провокацию против Приднестровской Молдавской Республики. Они хотят отвлечь российские войска и захватить склады с крупными запасами еще советских боеприпасов.

Эти армейские хранилища для боевиков, испытывающих катастрофический снарядный голод, являются первоочередной целью. Захватив их, можно будет прилично пополнить запасы боеприпасов различного типа.

Также националисты могут взять в заложники порядка 200 тысяч жителей ПМР с российскими паспортами и наших миротворцев. Такая идея пополнения «обменного фонда» очень сильно будоражит Киев.

Накаляет ситуацию и соседняя с Приднестровьем Молдавия. Под руководством Майи Санду она фактически стала хабом для сил и средств НАТО. И нельзя сомневаться, что в случае провокации со стороны Украины страна тут же поддержит киевский режим.

Между тем, в Кишиневе начались протесты оппозиции. Перед зданием парламента Молдавии собрались тысячи человек, выступающие против русофобской политики и втягивания страны в войну с Россией.

Подробнее о ситуации в Молдавии и Приднестровье смотрите в материале Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».