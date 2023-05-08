Пресс-секретарь Эрдогана обвинил Запад в поддержке конфликта на Украине
Страны Запада намеренно затягивают ситуацию на Украине, которая уже перестала быть конфликтом России и Украины и превратилась в противостояние России и Запада. Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в прямом телеканала Habertürk. Фрагменты трансляции выложены в Twitter.
Калын назвал отношения России и Запада «новой холодной войной» и анонсировал план Анкары по выходу из международного политического кризиса.
«У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем», - приводит слова политика ИА REGNUM.
Ранее сообщалось, что киевская делегация пыталась сорвать заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре и устроила провокацию в отношении представителей на Форуме.
Напомним, что Россия и Турция продолжают сотрудничество вопреки санкциям. Как отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», Москва всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки.