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Пресс-секретарь Эрдогана обвинил Запад в поддержке конфликта на Украине

Ирина Елагина
10:33 08.05.2023
Официальный представитель президента Турции в прямом эфире прокомментировал высказался о ситуации на Украине.
Пресс-секретарь Эрдогана обвинил Запад в поддержке конфликта на Украине
© Фото: РИА Новости
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Страны Запада намеренно затягивают ситуацию на Украине, которая уже перестала быть конфликтом России и Украины и превратилась в противостояние России и Запада. Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в прямом телеканала Habertürk. Фрагменты трансляции выложены в Twitter

Калын назвал отношения России и Запада «новой холодной войной» и анонсировал план Анкары по выходу из международного политического кризиса.

«У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем», - приводит слова политика ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что киевская делегация пыталась сорвать заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре и устроила провокацию в отношении представителей на Форуме.

Напомним, что Россия и Турция продолжают сотрудничество вопреки санкциям. Как отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», Москва всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки.

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