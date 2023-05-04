Делегаты из Киева напали на члена российской делегации в кулуарах ПАЧЭС в Турции

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Депутаты Верховной рады, делегаты ПАЧЭС (Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества) напали на члена российской делегации в кулуарах саммита этой организации, который проходит в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пострадавшему россиянину оказывают медицинскую помощь. Российское посольство в Анкаре выясняет детали случившегося.

Ранее и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ на саммите ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала о том, как Украина пыталась сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС.

Члены делегации из Киева разворачивали флаги, кричали и вели себя агрессивно. Несколько раз спикер парламента Турции призывал украинскую делегацию либо выйти, либо сесть на места, рассказала она.

ПАЧЭС была создана 30 лет назад, в 1993 году, по инициативе Москвы и Анкары. В нее входят делегации парламентов из 13 стран.