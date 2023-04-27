Путин заявил, что РФ всегда готова оказать дружескую поддержку Турции

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки. Президенты обеих стран приветствовали друг друга на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Мероприятие проходит в ильче Гюльнар в Турции. Президенты участвуют в торжественной церемонии по видеосвязи. Владимир Путин первым поприветствовал своего коллегу.

«Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки», - заявил глава России.

Вместе с тем Владимир Путин заявил о готовности России помочь Турции в восстановлении после землетрясений. В этом году Турецкая Республика, встречающая 100-летие своего образования, столкнулась с масштабными и разрушительными землетрясениями. Там погибли по меньшей мере 50 тысяч человек.

Строительство атомной электростанции «Аккую» началось в 2018 году. Проектом занимается корпорация «Росатом». В эксплуатацию запланировано ввести четыре энергоблока, их суммарная мощность составит 4 800 мегаватт, что позволит обеспечить 10% энергии от общих потребностей страны.