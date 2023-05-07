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Прилепин сообщил, что он был за рулем подорванной машины

Сергей Лебедев
20:49 07.05.2023
Его погибший друг ехал на переднем пассажирском кресле.
Прилепин сообщил, что он был за рулем подорванной машины
© Фото: Photoagency Interpress, GlobalLookPress
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Захар Прилепин находился за рулем автомобиля, который был подорван накануне в Нижегородской области, сообщил сегодня писатель в своем Telegram-канале. По словам публициста, у него сломаны обе ноги, один перелом открытый.

«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться», - написал Прилепин.

Публицист отметил, что его погибший друг ехал на переднем пассажирском кресле. Взрыв произошел под колесом с его стороны.

Он отметил, что, если бы злоумышленнику далось взорвать две мины, то погибли бы все находившиеся в автомобиле.

Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено накануне утром в деревне Пионерское в Нижегородской области. По данном факт заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.

При взрыве погиб водитель и охранник писателя, ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин. Министерство иностранных дел Российской Федерации возложило ответственность за покушение на киевские власти и США. 

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