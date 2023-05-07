В Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР

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В Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР. Об этом сегодня заявили временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что для поставок сельскохозяйственной продукции решено использовать суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», которые доставляют в город строительные материалы.

По его словам, такой подход позволит в несколько раз удешевить логистику. Также ощутимо разгрузятся контрольно-пропускные пункты на автомобильных дорогах.

Денис Пушилин отметил, что организация вывоза зерна из ДНР оживит сельское хозяйство республики. Порт может отправлять зерно и из соседних регионов.

Ранее «Звезда»уже рассказывала, что Мариуполь возвращается к мирной жизни. В городе возводятся новые жилые дома и соцобъекты, строятся дороги.

А на этой неделе в Мариуполе запустили трамваи. В торжественной церемонии открытия движения принял участие президент России Владимир Путин.