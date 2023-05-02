Путин: звук трамвая в Мариуполе символизирует возрождение жизни, так было и в блокадном Ленинграде

Путин добавил, что очень много где на новых территориях России можно заметить признаки возрождения мирной жизни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заметил, что звук трамвая в Мариуполе символизирует возрождение мирной жизни и сравнил эту ситуацию с блокадным Ленинградом.

Владимир Путин сделал это в ходе в церемонии запуска трамвая в Мариуполе, которая проводилась по видеоконференцсвязи.

«Звук трамвая - это символ возрождения жизни. Вот так было в блокадном Ленинграде, судя по всему, не случайно вы об этом вспомнили», - сказал Путин во время общения с проживающими в Мариуполе ветеранами, которые первыми привели аналогии с Великой Отечественной.

Президент добавил, что такая картина происходит много где в новых субъектах России - там, по словам Путина, очень много признаков этого самого возрождения жизни.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия является одним из мировых центров.