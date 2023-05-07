Освобожденный Мариуполь быстрыми темпами возвращается к мирной жизни

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Пока киевский режим упражняется в терактах, в освобожденном Мариуполе во всю кипит работа по восстановлению мирной жизни. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что почти каждую неделю в строй вводятся новые жилые дома. Только в этом году в городе планируется построить почти 5 тысяч квартир.

Кроме того, возводятся и социальные объекты. Они строятся по самым современным стандартам. Так, на этой неделе в Мариуполе открыли детский сад на 113 детей. Возвели его всего за восемь месяцев. Строится и новая клиника с новейшим оборудованием.

Также на этой неделе в городе запустили трамвайное движение. Пока на маршрут выйдут полтора десятка машин. Но для местных жителей звук трамвая стал таким же долгожданным, как выход в Ленинграде первого трамвая на линию сразу после блокады.

Подробнее о том, как Мариуполь возвращается к мирной жизни, смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».