В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Недалеко до casus belli: кто стоит за планами террористов атаковать Крым и Кремль

Алексей Самолетов
Дмитрий Трунов
19:03 07.05.2023
На минувшей неделе была совершена атака беспилотников на Кремль, а в Крыму задержали диверсионную группу. В России сразу же дали понять: нет сомнений в том, кто стоит за этими планами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Эта неделя, несмотря на общий расслабленный настрой майских праздников, в очередной раз показала нам, что враг не дремлет, отдыхать не собирается и наши буйные соседи и их заокеанские хозяева готовы на все, на любую провокацию, чтобы попытаться нас запугать и посеять панику. Устрашение - это главная цель террористов, и Вашингтон с Киевом в этом статусе закрепились уже давно и прочно. Однако наши спецслужбы работают, и ничего кроме кратковременного пиар-эффекта своими выходками Запад добиться не сможет.

В ночь на среду была совершена атака беспилотников на Кремль. Камеры наблюдения зафиксировали как некий дрон, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца. Были повреждены пара метров обшивки, никаких других разрушений вследствие падения осколков или пострадавших от этого не было. Президента в Кремле в этот момент также не было, на рабочий график и расписание главы государства  это не повлияло.

Тем не менее, все произошедшее однозначно можно расценивать как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии 9 Мая, когда в Москву на парад приедут лидеры зарубежных государств.

Кто стоит за этим терактом - сомнений нет.  И тем смешнее слушать представителей Киева и Вашингтона. Так, Зеленский сразу после  атаки, испугавшись возможных последствий, пулей сбежал из Киева, а представитель Белого дома Джон Кирби заявил следующее - цитата: «Что бы это ни было, США в этом не участвовали».

Хотели было откреститься киевские террористы и от попытки покушения на руководителей Крыма. Но у ФСБ, которые на неделе пресекли это преступление, все доказательства на руках.

В качестве «объектов» были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Нападение также планировалось на транспортную инфраструктуру полуострова. Спецслужбы вскрыли целую диверсионную ячейку, в которую входили граждане Украины, России и Болгарии. Координация их работы шла из Киева и лично от замначальника офиса Зеленского.

У террористов в Крыму обнаружили около шести килограммов британской взрывчатки, электродетонаторы, а также специальные средства связи для общения с кураторами из украинской разведки. Банду, которая готовила покушение на главу региона Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, Подвальный собрал из своих друзей и знакомых.

«В декабре у меня заканчивалась работа основная. Я обратился к Виктору Подвальному за работой. Мы зашли в гараж, и он предложил нам сотрудничать с ним и со спецслужбами Украины, - рассказал задержанный Александр Литвиненко.

Первая задача, которую выполняли террористы, - это организация слежки за руководителями региона. Нужно было изучить их привычки и маршруты передвижения. Эту задачу решили весьма простым способом. На автомобили устанавливали видеорегистраторы, а потом такие машины оставляли в нужных местах. Потом анализировали записанную информацию и составляли маршруты передвижения целей.

«Он попросил купить GPS трекеры. Сказал, что не может все одновременно купить, чтобы не спалиться. А он купит магниты. Я предполагал, что это нужно для слежки», - говорит другой задержанный Сергей Кривошеин.

Террористы хотели сами изготовить бомбы из компонентов, которые украинские спецслужбы переправляли в Россию весьма хитрым способом - из Болгарии через Турцию и Грузию, под видом безобидных электроплит.

«Внутри плитки находились три пакета плотно скрученные. Там были провод, пауэрбанки и деревянные коробочки, в которых тоже что-то было», - рассказал Подвальный.

Зачастую тех, кто участвовал в пересылке, использовали втемную. Они даже не знали о том, что содействуют террористам. Например, девушка Ольга заказала в Болгарии несколько свадебных платьев. Но вместе с платьями получила неожиданный бонус - те самые электроплиты. Хозяйка свадебного салона в Болгарии сказала, что перепутала посылки и попросила отправить их по новому адресу, в Ялту…

О планах террористов атаковать Крым и Кремль и об их последствиях смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:30 В стране и мире
Судно «Илья Муромец» с сотней пассажиров село на мель в Нижегородской области
17:37 В стране и мире
Видео
«360»: угроза взрыва возникла на месте пожара у станции «Очаково»
17:19 В стране и мире
Советник главы Крыма показал фото пытавшегося атаковать полуостров БПЛА
15:38 В стране и мире
Глава МИД Турции заявил, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить С-400 на Украину
14:33 В стране и мире
Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве хотят заменить на трезубец
Популярное
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.