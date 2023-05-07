Недалеко до casus belli: кто стоит за планами террористов атаковать Крым и Кремль

На минувшей неделе была совершена атака беспилотников на Кремль, а в Крыму задержали диверсионную группу. В России сразу же дали понять: нет сомнений в том, кто стоит за этими планами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФСБ РФ

Эта неделя, несмотря на общий расслабленный настрой майских праздников, в очередной раз показала нам, что враг не дремлет, отдыхать не собирается и наши буйные соседи и их заокеанские хозяева готовы на все, на любую провокацию, чтобы попытаться нас запугать и посеять панику. Устрашение - это главная цель террористов, и Вашингтон с Киевом в этом статусе закрепились уже давно и прочно. Однако наши спецслужбы работают, и ничего кроме кратковременного пиар-эффекта своими выходками Запад добиться не сможет.

В ночь на среду была совершена атака беспилотников на Кремль. Камеры наблюдения зафиксировали как некий дрон, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца. Были повреждены пара метров обшивки, никаких других разрушений вследствие падения осколков или пострадавших от этого не было. Президента в Кремле в этот момент также не было, на рабочий график и расписание главы государства это не повлияло.

Тем не менее, все произошедшее однозначно можно расценивать как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии 9 Мая, когда в Москву на парад приедут лидеры зарубежных государств.

Кто стоит за этим терактом - сомнений нет. И тем смешнее слушать представителей Киева и Вашингтона. Так, Зеленский сразу после атаки, испугавшись возможных последствий, пулей сбежал из Киева, а представитель Белого дома Джон Кирби заявил следующее - цитата: «Что бы это ни было, США в этом не участвовали».

Хотели было откреститься киевские террористы и от попытки покушения на руководителей Крыма. Но у ФСБ, которые на неделе пресекли это преступление, все доказательства на руках.

В качестве «объектов» были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Нападение также планировалось на транспортную инфраструктуру полуострова. Спецслужбы вскрыли целую диверсионную ячейку, в которую входили граждане Украины, России и Болгарии. Координация их работы шла из Киева и лично от замначальника офиса Зеленского.

У террористов в Крыму обнаружили около шести килограммов британской взрывчатки, электродетонаторы, а также специальные средства связи для общения с кураторами из украинской разведки. Банду, которая готовила покушение на главу региона Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, Подвальный собрал из своих друзей и знакомых.

«В декабре у меня заканчивалась работа основная. Я обратился к Виктору Подвальному за работой. Мы зашли в гараж, и он предложил нам сотрудничать с ним и со спецслужбами Украины, - рассказал задержанный Александр Литвиненко.

Первая задача, которую выполняли террористы, - это организация слежки за руководителями региона. Нужно было изучить их привычки и маршруты передвижения. Эту задачу решили весьма простым способом. На автомобили устанавливали видеорегистраторы, а потом такие машины оставляли в нужных местах. Потом анализировали записанную информацию и составляли маршруты передвижения целей.

«Он попросил купить GPS трекеры. Сказал, что не может все одновременно купить, чтобы не спалиться. А он купит магниты. Я предполагал, что это нужно для слежки», - говорит другой задержанный Сергей Кривошеин.

Террористы хотели сами изготовить бомбы из компонентов, которые украинские спецслужбы переправляли в Россию весьма хитрым способом - из Болгарии через Турцию и Грузию, под видом безобидных электроплит.

«Внутри плитки находились три пакета плотно скрученные. Там были провод, пауэрбанки и деревянные коробочки, в которых тоже что-то было», - рассказал Подвальный.

Зачастую тех, кто участвовал в пересылке, использовали втемную. Они даже не знали о том, что содействуют террористам. Например, девушка Ольга заказала в Болгарии несколько свадебных платьев. Но вместе с платьями получила неожиданный бонус - те самые электроплиты. Хозяйка свадебного салона в Болгарии сказала, что перепутала посылки и попросила отправить их по новому адресу, в Ялту…

О планах террористов атаковать Крым и Кремль и об их последствиях смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».