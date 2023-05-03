В стране и мире ФСБ: организацией терактов в Крыму занимался замглавы офиса Зеленского Машовец Анна Назайкина Ранее ФСБ удалось предотвратить серию террористических актов в Крыму, готовившихся киевским режимом. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, а также других высокопоставленных чиновников координировал замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Как уточнили в ведомстве, Машовец является офицером резерва украинской военной разведки. Он занимает должность замглавы офиса Зеленского с 2020 года. Машовец, по данным ФСБ, отвечал за организацию серии терактов на территории российской Республики Крым. Как ранее стало известно, Федеральной службе безопасности удалось предотвратить ряд террористических актов в Крыму, которые готовились киевским режимом. Утверждается, что агенты разведки украинского МО планировали убийство Аксенова, а также главы Госсовета республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. Кроме того, Киев готовил диверсии на объектах транспортной инфраструктуры. Экспертное мнение и аналитика