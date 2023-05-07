Появились кадры эвакуации Прилепина на вертолете с места подрыва

Первыми на помощь к писателю пришли жители деревни Пионерское.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении телеканала «Звезда» появились кадры эвакуации писателя Захара Прилепина с места подрыва его автомобиля в Нижегородской области. В областную больницу публициста доставили на вертолете.

Первыми на помощь к Захару Прилепину пришли жители деревни Пионерское. Они вытащили писателя из машины и вызвали медиков.

Напомним, покушение на публициста было совершено накануне. Заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.

Недавно стало известно, что Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании. Его состояние оценивается как стабильное.

Министерство иностранных дел России возложило ответственность за покушение на киевские власти и США.