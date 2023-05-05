В палестинском Вифлееме прошла колонна «Бессмертного полка»

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Песни времен Великой Отечественной войны звучали сегодня на улицах Вифлеема в Палестине. Несмотря на сложную обстановку внутри страны, сотни россиян и граждан СНГ смогли приехать в этот город и принять участие в шествии «Бессмертного полка».

Его организовал «Русский дом» в Вифлееме. Колонна растянулась на сотни метров. Участники несли в руках портреты ветеранов, красные знамена и российские флаги.

А в сирийском Алеппо в преддверии Дня Победы прошла акция «Георгиевская ленточка».

Ранее сообщалось, что словацкие мотоциклисты начали пробег в преддверии Дня Победы.