Экипаж Т-80 нанес кинжальный удар по опорному пункту боевиков под Артемовском

После того, как расчеты беспилотников вычисляют координаты националистов, по их позициям отрабатывают танкисты.

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Российские десантники громят украинских националистов под Артемовском. Помощь в этом бойцам оказывают экипажи танков Т-80. Они же прикрывают штурмовые отряды с флангов. Группу боевиков обнаружили с воздуха. Расчет БПЛА передал координаты полуразрушенного частного дома, в котором засели радикалы. Хозяева давно ушли, теперь здание служит опорным пунктом. Экипаж Т-80 незамедлительно выдвинулся на позицию для ведения огня.

«Машина отличная и для своих лет очень эффективная. Приезжаем на позицию, разворачиваемся, стреляем и быстро уезжаем. Работаем по узлам связи, опорным пунктам, местам ночных ротаций», - рассказал командир танка Т-80 с позывным «Туман».

И в этот раз цель поражена из 125-мм пушки. Все националисты остались под завалами дома, не успев его покинуть. Танкисты постоянно маневрируют, чтобы уйти из-под ответного огня противника.