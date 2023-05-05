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МО РФ: уничтожен мост, по которому противник пытался возить боеприпасы в Артемовск

15:13 05.05.2023
Уничтоженный российскими военными мост находился в районе населенного пункта Часов Яр.
МО РФ: уничтожен мост, по которому противник пытался возить боеприпасы в Артемовск
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об уничтожении моста в районе Часова Яра, по которому противник пытался возить боеприпасы и резервы в Артемовск. Об этом сообщает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск», - заметил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства на брифинге в пятницу рассказал, что штурмовые отряды ведут наступление на западе Артемовска. Их поддерживают подразделения ВДВ, они же сковывают неприятеля на флангах.

На данном направлении авиация совершила семь вылетов, артиллерия выполнила 69 огневых задач. В районе Краматорска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов противника. Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 300 человек. Уничтожены три украинские БМП, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Акация».

Конашенков рассказал о ситуации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Новомихайловки пресечены действия украинской разведгруппы. Суточные потери украинской стороны на данных направлениях превысили 90 человек. Помимо живой силы, уничтожены танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, американская буксируемая гаубица М777. На Херсонском направлении противник за сутки потерял до 80 человек. Кроме людских потерь, есть потери в военно технике - уничтожены 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30.

На Купянском направлении в Харьковской области пресечены действия трех украинских разведгрупп. За сутки уничтожено до 95 украинских боевиков, восемь автомобилей, САУ «Акация», гаубица М777. В районе Огурцово уничтожен склад боеприпасов бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая бронированная машина, пикап, гаубицы Д-20 и Д-30. Под Петровским уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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