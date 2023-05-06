Следствие арестовало счета Блиновской и ее мужа в разных валютах

Счета Блиновской и ее супруга заблокированы в пяти российских банках.

© Фото: elena_blinovskaya, Instagram*

Следственные органы арестовали шесть счетов блогера Елены Блиновской и ее супруга в различной валюте. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника, речь идет о четырех счетах самой Блиновской и двух - ее мужа Алексея в пяти российских банках. При этом защита блогера ранее сообщила, что она перечислила в бюджет «значительную сумму».

Против Блиновской возбуждено уголовное дело, ее обвиняют в неуплате налогов. Блогера задержали 27 апреля при попытке выехать из страны и поместили под домашний арест.

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