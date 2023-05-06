В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следствие арестовало счета Блиновской и ее мужа в разных валютах

Анна Касаткина
09:01 06.05.2023
Счета Блиновской и ее супруга заблокированы в пяти российских банках.
Следствие арестовало счета Блиновской и ее мужа в разных валютах
© Фото: elena_blinovskaya, Instagram*
Читайте нас на:

Следственные органы арестовали шесть счетов блогера Елены Блиновской и ее супруга в различной валюте. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника, речь идет о четырех счетах самой Блиновской и двух - ее мужа Алексея в пяти российских банках. При этом защита блогера ранее сообщила, что она перечислила в бюджет «значительную сумму».

Против Блиновской возбуждено уголовное дело, ее обвиняют в неуплате налогов. Блогера задержали 27 апреля при попытке выехать из страны и поместили под домашний арест.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:01 В стране и мире
Следствие арестовало счета Блиновской и ее мужа в разных валютах
08:17 В стране и мире
Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы
07:04 В стране и мире
В Венгрии заявили, что Россия надежно поставляет газ по «Турецкому потоку»
05:50 Армия
ВС РФ уничтожили «Ланцетами» две британские гаубицы боевиков
05:16 В стране и мире
WP: суд в США вынес рекордный приговор по делу о штурме Капитолия в 2021 году
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.