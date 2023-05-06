В стране и мире 9 мая Праздничный концерт устроили музыканты ВВО сразу для пяти ветеранов в Хабаровске Ян Брацкий Ветеранов Великой Отечественной угостили армейской кашей и показали концерт с песнями военных лет и танцами от творческих коллективов ВВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Хабаровске в честь 78-ой годовщины Великой Победы сразу для пяти ветеранов организовали концерт с участием музыкантов Восточного военного округа. В торжественных мероприятиях также приняли участие юнармейцы и творческие коллективы края. Ветеранам вручили букеты цветов, а в завершении встречи угостили армейской кашей. © Минобороны России Ранее стало известно, что Хабаровский край присоединился к общероссийской патриотической акции «Окна Победы». Ее участники украшают здания в городе и квартиры ветеранов символикой победы. Это вырезанные из бумаги георгиевские ленты, красные звезды и другие символы. © Минобороны России В рамках этой акции, волонтеры посетили ветерана Великой Отечественной войны Ирину Яворскую в Санкт-Петербурге. Школьники погостили у женщины, подарили ей цветы и подарки. Экспертное мнение и аналитика