Праздничный концерт устроили музыканты ВВО сразу для пяти ветеранов в Хабаровске
Ветеранов Великой Отечественной угостили армейской кашей и показали концерт с песнями военных лет и танцами от творческих коллективов ВВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Хабаровске в честь 78-ой годовщины Великой Победы сразу для пяти ветеранов организовали концерт с участием музыкантов Восточного военного округа. В торжественных мероприятиях также приняли участие юнармейцы и творческие коллективы края. Ветеранам вручили букеты цветов, а в завершении встречи угостили армейской кашей.