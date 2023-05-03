Хабаровский край присоединился к акции «Окна Победы»

Один за другим регионы страны присоединяются к акции. В ней может принять участие любой желающий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Все больше регионов присоединяются к общероссийской акции «Окна Победы». Сейчас здания начали украшать в Хабаровском крае. На окнах размещают нарисованные или вырезанные из бумаги георгиевские ленты, красные звезды и другие символы, которые ассоциируются с 9 Мая.

«Помимо символов, мы размещаем портреты наших героев. Например, здесь на окнах есть и мои родные - два моих прадеда воевали, мой родной дедушка. Он, как и многие ребята, в то время немножко слукавил о своем возрасте и в очень молодом возрасте попал на фронт», - рассказала председатель Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.

Традиция прикреплять на стекла портреты ветеранов появилась во время пандемии. Тогда провести шествие «Бессмертного полка» было невозможно из-за режима самоизоляции, который действовал по всей стране. «Окна Победы» в Хабаровском крае поддерживают Агентство по делам молодежи и Российское движение школьников.