Волонтеры украсили квартиру ветерана войны Ирины Яворской в Петербурге ко Дню Победы

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Великая Отечественная застала уроженку Воронежа 13-летней девочкой. Вместе с матерью и младшей сестрой она оказалась сначала в оккупации, а потом в трудовом лагере. Спустя три года пленников освободили, а Ирина прошла курсы молодого бойца и отправилась на фронт.

День Победы совсем еще юная девушка встретила в Германии. Ирина Яворская вспомнила, что в тот день люди ликовали, кричали и стреляли в воздух, не веря, что ужасы войны остались позади.

Ранее стало известно, что Хабаровск присоединился к акции «Окна Победы». Региональные активисты украшают квартиры ветеранов георгиевскими лентами, красными звездами, вырезанными из бумаги, а также другими символами победы.