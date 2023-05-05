Волонтеры украсили квартиру ветерана войны Ирины Яворской в Петербурге ко Дню Победы
Участники акции украсили окна и квартиру ветерана георгиевскими лентами, красными звездами и другими символами победы, которые изготовили своими руками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Активисты регионального отделения «Движения Первых» навестили ветерана Великой Отечественной войны Ирину Яворскую в Санкт-Петербурге. В рамках проекта «Окна Победы» ребята украсили окна ее квартиры трафаретами, которые изготовили сами.
Экспертное мнение и аналитика