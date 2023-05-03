В стране и мире Бессмертный полк В Демократической Республике Конго состоялась акция «Бессмертного полка» Тимур Шерзад В преддверии Дня Победы в столице ДРК прозвучала русская песня «Катюша». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: У российского посольства в Демократической Республике Конго в преддверии Дня Победы зазвучала русская «Катюша». Выступление стало частью акции «Бессмертный полк». Участники - сотрудники посольства, наши соотечественники, живущие в республике и конголезцы, прошли по улицам с огромным российским триколором. Россияне несли в руках портреты своих родственников-ветеранов, украшенные георгиевскими лентами. Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдет в российских школах в виде торжественных линеек 4 мая. Тем временем, все новые и новые регионы России присоединяются к акции «Окна Победы» - как, например, сделал это и Хабаровский край. Экспертное мнение и аналитика