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В Японии и Австрии прошли мемориальные акции ко Дню Победы

Дмитрий Трунов
20:32 06.05.2023
Имена героев Великой Отечественной войны в канун 9 Мая вспоминают по всему миру.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Токио состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк». На территории российского посольства собрались сотрудники дипмиссии, наши соотечественники, а также японские друзья.

Творческие коллективы выступили с патриотическими номерами во время акции. А в здании посольства открылась выставка, посвященная ключевым операциям Красной армии в ходе Великой Отечественной войны.

А в Австрии большая делегация из сотрудников всех российских представительств в стране традиционно посетила мемориальный комплекс «Маут-хаузен» по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти. Четверть заключенных в этом лагере были гражданами Советского Союза.

Между тем, продолжаются попытки принизить роль СССР в Победе над фашизмом. Так, на официальные мероприятия в «Маут-хаузене» представителей России и Белоруссии, как и в прошлом году, не пригласили. Это решение организаторов в нашем посольстве назвали политически ущербным и недостойным. Однако на торжествах 7 мая флаги нашей страны все-таки появятся. В мероприятиях примет участие делегация Координационного совета российских соотечественников в Австрии.

Тем временем к акции «Бессмертный полк» присоединились школьники по всей России. А артиллеристы Центрального военного округа вышли на боевые позиции с фотографиями своих героев Великой Отечественной войны на кабинах и броне боевых машин.

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