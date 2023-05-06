«Как и дед, наводим ужас на врагов»: артиллеристы провели акцию «Бессмертный полк» в зоне СВО

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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию «Бессмертный полк» в зоне спецоперации. Российские военнослужащие вышли на боевые позиции с фотографиями своих героев Великой Отечественной войны на кабинах и броне боевых машин.

«Мой дед в 1941 году пошел добровольцем на фронт. Участвовал во взятии Берлина. Когда я попал сюда, я стал понимать, как им было тяжело, когда это все происходило. Для меня 9 Мая - это день доблести, чести и отваги. И памяти о тех, кто погиб, защищая нас. Здесь он ощущается по-особенному. Наши прадеды и деды смотрят на нас и годятся нами», - говорит номер артиллерийского расчета с позывным «Арбуз».

Расчеты самоходок «Акация» и РСЗО «Град - М» с портретами дедов и прадедов направились уничтожать позиции украинских боевиков.

«Мой прадедушка служил разведчиком. Прошел украинский фронт, белорусский, война для него закончилась в Польше в 44-м году. На наблюдательном пункте его посекло миной, потерял ногу. Это великие, очень сильные люди были. Прадедушка для меня всегда был примером. Надеюсь, он сейчас гордится мной», - рассказал номер артиллерийского расчета с позывным «Додон».

В память о ветеранах артиллеристы нанесли удар снарядами калибра 152 мм и неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм, говорится в сообщении Минобороны России.

«Я наклеил на свою боевую машину фотографию прадеда, который прошел всю Великую Отечественную войну. Дошел до Польши, получил контузию, девять ранений. РСЗО “Град” мне чем-то напоминает “Катюшу”. Уверен, что победа будет за нами», - говорит старший наводчик с позывным «Татарин».

Артиллеристы группировки «Отважные» наводят установки на цель за считанные минуты. Они работают по принципу «одна цель - одна позиция», а потом уходят в запасной район. Это лишает противника возможности нанести прицельный ответный удар.

«Мой дед на фронт призывался добровольцев, чуть моложе 18 лет. Участвовал в боях за Прагу, победу встретил в Берлине. Волей судьба получилось так, что мы сейчас идем по тропе наших дедов и наводим страх и ужас на тех же самых врагов. Оружие у нас более современное, и я думаю, что нашему врагу еще страшнее», - рассказал артиллерист в позывным «Туман».

Ранее сын полка Николай Имчук рассказал «Звезде», что на фоне покоренной Вены рев советской реактивной артиллерии производил неимоверное впечатление.