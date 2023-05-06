В стране и мире В стране и мире Бессмертный полк ТЕГИ

Игорь Петренко рассказал о подвиге своего родственника в битве за Сталинград

Сергей Лебедев
20:05 06.05.2023
Артист призвал соотечественников принять участие в акции «Бессмертный полк».
© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк
Читайте нас на:

Российский актер театра и кино Игорь Петренко принимает участии в акции «Бессмертный полк». Артист рассказал о герое своей семьи и призвал соотечественников сохранить память о тех, кто ковал Великую Победу.

«Давайте вместе сохраним память о наших героях. Присоединяйтесь к «Бессмертному полку» на своих автомобилях», - призвал актер.

Одним из героев в семье Игоря Петренко стал разведчик Михаил Корнев, участвовавший в битве за Сталинград, где попал в окружение. В одном из боев он был смертельно ранен.

«Он и еще двое товарищей приняли огонь на себя, чтобы основной состав группы смог уйти, и, к сожалению, был смертельно ранен», - вспоминает артист.

Напомним, в этом году ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» проходит в новом формате. Портреты героев предлагают разместить на автомобилях и в окнах зданий. Также о тех, кто ковал Победу, можно рассказать и всему миру. Достаточно опубликовать фотографию и описание подвига в интернете с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Ранее народный артист Российской Федерации Владимир Машков призвал россиян в День Победы размещать портреты своих героев на машинах и таким образом участвовать в акции «Бессмертный полк». 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:16 В стране и мире
112: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина
18:50 В стране и мире
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
18:11 В стране и мире
Видео
Mash: машина Прилепина подорвалась на противотанковой мине
17:52 В стране и мире
Видео
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей
14:37 В стране и мире
СК РФ квалифицировал покушение на Прилепина как теракт
Популярное
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Baza: дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.