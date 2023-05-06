Игорь Петренко рассказал о подвиге своего родственника в битве за Сталинград

© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк

Российский актер театра и кино Игорь Петренко принимает участии в акции «Бессмертный полк». Артист рассказал о герое своей семьи и призвал соотечественников сохранить память о тех, кто ковал Великую Победу.

«Давайте вместе сохраним память о наших героях. Присоединяйтесь к «Бессмертному полку» на своих автомобилях», - призвал актер.

Одним из героев в семье Игоря Петренко стал разведчик Михаил Корнев, участвовавший в битве за Сталинград, где попал в окружение. В одном из боев он был смертельно ранен.

«Он и еще двое товарищей приняли огонь на себя, чтобы основной состав группы смог уйти, и, к сожалению, был смертельно ранен», - вспоминает артист.

Напомним, в этом году ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» проходит в новом формате. Портреты героев предлагают разместить на автомобилях и в окнах зданий. Также о тех, кто ковал Победу, можно рассказать и всему миру. Достаточно опубликовать фотографию и описание подвига в интернете с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Ранее народный артист Российской Федерации Владимир Машков призвал россиян в День Победы размещать портреты своих героев на машинах и таким образом участвовать в акции «Бессмертный полк».