Портреты в окнах, на одежде и машинах: как в этом году пройдет «Бессмертный полк»

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Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате. Портреты героев предлагают разместить на автомобилях и в окнах зданий. Также о тех, кто ковал Победу, можно рассказать всему миру. Достаточно опубликовать фотографию и описание подвига в интернете с хэштегом #нашБессмертныйполк.

«Любая правильная форма поддержки. Это и соцсети, и автомобили. Если мы с вами ничего не будем делать, зло победит», - говорит генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Кроме того, участникам акции предложили размещать фотографии ветеранов на одежде. В московским МФЦ уже изготовили тысячи футболок с изображениями.

«Давайте вместе сохраним память о наших героях. Присоединяйтесь к "Бессмертному полку" на своих автомобилях», - призывает актер Игорь Петренко.

Основные правила оформления машин во время проведения акции: оптимальный размер портрета - А3 или А4, необходимо указать фамилию, имя, отчество и годы жизни героя, фотография не должна перекрывать обзор водителю.

Так, например, военнослужащий Восточного военного округа Кирилл Архипов теперь не один управляет пусковой установкой реактивной системы залпового огня «Град». Под лобовым стеклом он разместил фотографию своего прапрадеда.

Солдатам-победителям сегодня кланяется не только Россия. Память фронтовиков, партизан, узников концлагерей и детей войны стремятся сохранить более чем в 80 государствах.

«Народ, не помнящий своей истории, обязательно переживет эту историю снова», - отмечает художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный.

Автор песни «Бессмертный полк» Олег Газманов неоднократно сам принимал участие в шествии.

«Когда я несу портреты своих родителей в составе "Бессмертного полка", у меня возникает такое чувство, и еще когда идет огромное количество людей, несут портреты своих героев, такое чувство, что мы никому не дадим переписать нашу великую историю. Вот примеры того, что мы участвовали в войне и мы победили. И никто никогда этого не изменит», - говорит певец.

По словам Олега Газманова, он и не думал о том, что слова его песни так точно будут совпадать с действительностью. Река «Бессмертного полка» ширится с каждый годом. Так в 2022 году «Бессмертный полк» впервые отметили в Вене. В самом центре австрийской столицы на площади Святого Стефана собралось около шестисот человек.

Бессмертный, а потому непобедимый полк. И неважно в каком формате он пройдет - на улицах города, в телетрансляции или на просторах интернета. Главное - помнить!

Напомним, ранее народный артист Российской Федерации Владимир Машков призвал россиян в День Победы размещать портреты своих героев на машинах и таким образом участвовать в акции «Бессмертный полк».