Машков рассказал, как будет участвовать в «Бессмертном полку» в этом году

Автомобилистам предложили разместить на своих машинах фотографии ветеранов, их наград, а также краткую историю подвига.

© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк

Народный артист РФ Владимир Машков рассказал, что в этом году он присоединится к акции «Бессмертный полк» на автомобиле.

Актер призвал россиян размещать портреты своих героев на машинах. Также он предложил брать для участия в акции ретроавтомобили.

«Выезжайте в эти праздничные дни на улицы города. Пусть все увидят ваших героев», - сказал Машков.

Ранее стало известно, что традиционного очного шествия в России в этом году не будет, акция пройдет в смешанном формате - и онлайн, и офлайн. Один из предложенных форматов - «Бессмертный полк» для автомобилистов.

Участники акции могут разместить на своих авто фотографии ветеранов, по желанию - снимки их наград, а также краткую историю подвига можно прикрепить на стекло машины.