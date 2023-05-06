«Пушку первый раз вижу, матчасть не знаю»: ветеран Асанов рассказал, как за два дня стал артиллеристом

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Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Асанов в рамках спецпроекта нашего телеканала «Лица Победы» рассказал, что стал командиром орудия внезапно, когда к нему подошел командир батареи и объявил о назначении.

«Я в недоумении. Он говорит: а что? Я говорю: извините, прекрасно владею винтовкой, автомат, ручной пулемет, гранаты, все-все. Пушку первый раз вижу, матчасть не знаю. Он говорит - не беспокойтесь, дня два постоим здесь. Научимся, как наводить, как стрелять, какими снарядами, по каким целям. Матчасть после войны уже, говорит, будем», - рассказывает ветеран.

Асанов ушел на фронт вслед за тремя своими братьями. Вскоре один из них погиб. Сам Михаил прошел Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию, Кенигсберг, дважды был ранен. Но ранения не тяжелые, подлечился - и обратно в свою батарею.

«Минометный обстрел, и мне - в ногу, значит. Я говорю: Леша, смотри, что там - я не могу наступить. Он посмотрел - ничего, говорит, нету, крови нету. А на фронт когда прибыли, американские ботинки нам дали. И задник твердый такой, а осколок, оказывается, попал в этот задник, и самый кончик - как иголка вот представляете, я туда-сюда, а боль такая», - рассказал ветеран.

Самое яркое - это Победа, рассказывает Асанов. Война - это каждый день в напряжении, в ожидании чего-то. Идешь куда-то - а что там за противник, есть он там или нет, какой он - не известно.

«Передали - все, значит, победа! Давай салют! Боеприпасы у нас остались - ящика два, наверное, было, и все - салют! Больше не нужны нам», - улыбается Михаил Асанов.

Ранее ветеран Михаил Мезин рассказал, как в критической ситуации взял на себя командование и повел людей в атаку. А «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская поделилась воспоминаниями о бомбах с «сюрпризом» и встрече с Черчиллем.