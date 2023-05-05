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Ветеран Мезин рассказал, как взял на себя командование и повел людей в атаку

Андрей Аркадьев
18:13 05.05.2023
Во время атаки упал командир, тогда Михаил Мезин взял командование на себя и войска пошли за ним. Во время атаки он получил ранение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Мезин в рамках спецпроекта нашего телеканал «Лица Победы» рассказал, как в ходе одного из сражений взял командование на себя и повел за собой в атаку боевых товарищей.

«Юго-восточнее Старой Русы пошли в атаку, падает офицер. Он упал - я беру командование на себя, дал команду: "За мной! Вперед!" И все пошли за мной. Первым меня стукнуло, я это чувствовал, что ранение какое-то получил, но могу двигаться, уже второе когда получил, тогда все», - сказал он.

Находясь в госпитале, Михаил просил, чтобы его поскорее выписали, поскольку хотел быстрее отправиться на фронт.

«Потом я попал в пулеметное училище, послали, а потом из пулеметного училища нас направили всех на формирование. Там вышла дивизия из Сталинграда, из боев, и пополнение было», - добавил ветеран.

Михаил Мезин воевал под Сталинградом и в Донбассе, был тяжело ранен. Он рассказал, как менялась ситуация со снабжением на Северо-Западном фронте.

«На Северо-Западном фронте старшина приходит, никто не спрашивает: "Ты принес сухари?" "Ты принес патроны или нет?" Только патроны и гранаты - не было, не хватало, на вес золота! А когда мы в Сталинград пришли, приняли оборону, стоят ящики. А это что? Патроны! А это что? Гранаты! Это, считайте, май и ноябрь, за это время промышленность нашей страны так поднялась», - сказал Михаил Мезин.

Также фронтовик рассказал, как узнал об окончании войны.

«Где-то часа в три дежурный на приеме приходит и меня будит. Я там же спал, комната у меня была. Война кончилась! Я говорю, ты что, с ума сошел? Я говорю, давай до утра никому не говорить. Никому не говорили. Утром кончилась, действительно», - вспоминает ветеран.

В Новосибирске военнослужащие военной полиции Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего ветерана. К Михаилу Мезину приехали домой, ему вручили цветы и подарок и пожелали здоровья.

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