«Бранденбургская Мадонна» рассказала о бомбах с «сюрпризом» и встрече с Черчиллем

Советский фотокорреспондент Евгений Халдей заснял молодую регулировщицу Марию Лиманскую на посту у Бранденбургских ворот в мае 1945 года. Снимок вошел в историю под названием «Бранденбургская мадонна».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Знаменитая Бранденбургская мадонна, регулировщица Мария Лиманская, одна из героинь спецпроекта «Лица Победы», который запускает наш телеканал. Снимок военного фотокорреспондента Евгения Халдея, на котором запечатлена хрупкая девушка с флажками, управляющая автомобильным движением в разгромленном Берлине, стал одним из символов Победы. Она рассказала, что на посту девушки-регулировщицы стояли в любую погоду в условиях ударов противника.

«Все как закричат: "Это наша Лиманская!" Я как повернулась сюда, на дорогу, все как закричат: "Наша Лиманская!". В плащ-платке, лицо мое. А дождь все льет. Так что и в кино попала, и кругом попала», - сказала она.

Также она рассказала, как пережила бомбардировку врага, а когда после окончания после окончания налета на улицу, она увидела разворошенную площадку с неразорвавшимся бомбами. Как предполагает Лиманская, они их делали пленные советские граждане, желавшие помочь своей стране.

«Батайск бомбили, Ростов бомбили. Дали тревогу. Я влезла на кровать легла… А подружка тоже, Валя Беспалова, тоже за меня. А Зина Филимонова: "А я под койку залезу!" И упали четыре бомбы! Она во дворе у нас, одна напротив – на дороге, и две – с этой стороны… Тоже не разорвались! И когда на дороге вырыли эту бомбу – там написано: "Дорогие товарищи! Чем может – тем поможем!". В общем они заряд не положили (видно, наши делали это). И так мы остались живы», - сказала она.

Беседа Марии с британским премьером Уинстоном Черчиллем в дни Потсдамской конференции напомнила всему миру, что советские солдаты не только сильны и бесстрашны, но и обладают отменным чувством юмора.

«Когда Черчилль ехал, остановил и позвал меня. Я подхожу, поприветствовала. Стал разговаривать через переводчика. Спросил: "Ребята наши вас не обижают?". Я говорю: "Пусть только обидят, наши не дадут в обиду!"» - добавила Лиманская.

Ранее в рамках проекта «Лица Победы» 100-летний ветеран Александр Вагин рассказал, как шинель и кожаный ремень спасли его от осколка.