Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины

Ранее над Киевом украинские военные сбили свой беспилотник Bayraktar TB2. Оператор потерял контроль над аппаратом, и его пришлось уничтожить, чтобы избежать вреда. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе наблюдаются взрывы и пожары в результате падения обломков БПЛА.

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