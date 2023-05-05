Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины
Об этом сообщается на официальной онлайн-карте.
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом сообщается на официальной онлайн-карте.
Минувшей ночью сообщалось о сильных взрывах и работе ПВО в Киеве и Одессе.
Ранее над Киевом украинские военные сбили свой беспилотник Bayraktar TB2. Оператор потерял контроль над аппаратом, и его пришлось уничтожить, чтобы избежать вреда. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе наблюдаются взрывы и пожары в результате падения обломков БПЛА.