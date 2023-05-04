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В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Максим Крюков
03:58 04.05.2023
По данным издания «Страна», в Киеве после взрыва работает система противовоздушной обороны.
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
© Фото: odessa_typical, Telegram
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В Киеве и Одессе прогремели сильные взрывы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Издание «Страна» передает, что в украинской столице после взрыва работает система противовоздушной обороны. Также сообщается, что после нескольких взрывов в Одессе также работает ПВО.

Ранее стало известно, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Система оповещения также сработала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Помимо этого, к настоящему моменту сирены зазвучали еще и в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

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