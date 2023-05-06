«Война закончилась, мы живы»: ветеран Мелентьев рассказал, как встретил 9 мая в Берлине

Владимир Мелентьев уже в 18 лет командовал взводом и получил на войне три ранения. С одним осколком так и дошел до столицы фашистской Германии.

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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Мелентьев в рамках спецпроекта нашего телеканала «Лица Победы» рассказал, как был трижды ранен, пережил Курскую дугу и встретил победу в Берлине.

Для 18-летнего Владимира Мелентьева война началась в 1942 году, когда он стал командовать минометным взводом. Первое ранение получил при артиллерийском обстреле. Оклемался в госпитале - и снова был на передовой.

«Я воевал довольно оригинально. Будучи артиллеристом, воевал в составе пехоты. Иногда приходилось ползком покидать наблюдательный пункт, чтобы тебя не захватили в плен или не убили. А иногда - вместе с пехотой идти в атаку», - рассказал ветеран.

Мелентьев участвовал в защите Ленинграда, а Курскую дугу называет самым сложным моментом в своей войсковой практике. Его задача была в подавлении огневых точек, как правило пулеметных, которые мешали продвижению пехоты.

«Обычная война. Утром мы наступаем, к обеду обороняемся. Вечером оставляем позицию, а утром снова наступаем. По нам ведут огонь немецкие снайперы, пехотинцы, артиллерия, мы ведем огонь по ним», - рассказал Мелентьев.

На завершающем этапе Курской битвы перед контрнаступлением он был ранен. Снаряд разорвался буквально рядом. В госпитале делали попытку удалить осколок, но отказались: слишком много надо было резать. Так и дошел с этим осколком до Берлина.

«В Берлинской операции я уже был в должности адъютанта командира минометной бригады. Бои были затяжные, с большими потерями, удачами, неудачами, но мы шли вперед и выполняли боевую задачу полного окружения Берлина и капитуляции берлинской группировки», - говорит он.

Фашисты понимали, что война проиграна. И там, где была возможность сдаться в плен, они эту возможность использовали.

«Хенде хох, хенде хох, руки подняли - и пожалуйста», - рассказал ветеран.

Победу в Великой Отечественной войне Мелентьев встретил в Берлине. Больше всего ему запомнилась неимоверная радость всех советских солдат.

«Война закончилась, мы живы. Чувства очень острые, очень сильные. Передать их очень трудно. Радость, что война закончена, радость, что ты остался жив, - а я за войну был ранен три раза. Радость, что наступил мир», - рассказал Владимир Мелентьев.

Ранее другой ветеран, Николай Власов, рассказал «Звезде» об освобождении узников германского концлагеря под Ригой и о том, как брал «языка». А сын полка Николай Имчук - о том, какое неимоверное впечатление производил на фоне покоренной Вены рев советской реактивной артиллерии.