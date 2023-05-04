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«Немцы в штаны накладывали»: сын полка рассказал о психологическом эффекте от «Катюш»

Тимур Шерзад
18:33 04.05.2023
Сын полка Николай Имчук в беседе со «Звездой» подчеркнул, что на фоне покоренной Вены рев советской реактивной артиллерии производил неимоверное впечатление. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сын полка Николай Имчук выступил одним из героев нашего спецпроекта «Лица Победы». Он рассказал, какой могучий психологический эффект производили на противника боевые машины реактивной артиллерии «Катюша».

«Когда "Катюша" дает залп, раздается такой гул, что думается, что это пришел конец света. И говорят, что немцы от этого гула в штаны накладывали. Еще снаряд не разорвался, а у них уже неимоверный страх», - вспомнил ветеран. 

Он добавил, что на фоне покоренной Вены рев реактивной артиллерии производил неимоверное впечатление. 

Но война для Имчука была и временем тяжелых испытаний. Он вспомнил, как в ходе одного из боев наших бойцов прижало плотным огнем. Сын полка подполз к одному из командиров, чтобы предложить ему ползти вместе. Тот не реагировал. Тогда Имчук осмотрелся внимательнее - оказалось, что у командира распорот живот, видимо, осколком. 

Ранее в рамках спецпроекта ветеран Анатолий Хомич рассказал, как танк спас его от германского снайпера под Берлином.

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