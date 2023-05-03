Ветеран Власов рассказал об освобождении узников германского концлагеря под Ригой

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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов в рамках нашего специального проекта «Лица Победы» рассказал, как советские войска освободили узников германского концлагеря под Ригой.

«Дошли до Риги, освободили большой концлагерь. Столько было пленных! Шли они в полосатых халатах, падали, нам сказали отдавать все съедобное им, мы отдавали», - вспомнил Власов.

Вначале Николай Власов работал на заводе в Верхней Туре, вытачивая снаряды для нужд фронта. Потом был отправлен на радиокурсы и в итоге попал в разведывательный батальон. Разведка была делом нелегким.

«Обязательно ночью шли. Переходили реки, ничего не видно. По досочкам, по бревнышкам переходили ночью. А ведь кругом немцы, мы в тылу врага. А потом надо сведения собрать, где немцы, сколько их. Приносят мне радиограмму, я зашифрую ее и передаю в штаб», - сказал ветеран.

Разведчик также рассказал, что в таких рейдах у него всегда была наготове граната, чтобы быстро уничтожить радиостанцию в случае чего.

Самым сложным, по воспоминаниям Власова, было брать «языков». Однажды разведчики выслеживали особенно крупного офицера противника. Следили три дня, отмечая привычки и маршруты обходов. В итоге подкрались, навалились на него и повели в тыл. Тот сопротивлялся какое-то время, но в итоге осознал бесполезность этого и пошел добровольно.

«Хорошие сведения дал», - смеясь, подытожил Николай Власов.

Ранее другой ветеран, Виктор Старожицкий, рассказал «Звезде», как немцев заманили в ловушку и уничтожили артиллерией.

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