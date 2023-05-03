Вопросы истории Вопросы истории Лица Победы ТЕГИ

Ветеран Власов рассказал об освобождении узников германского концлагеря под Ригой

Тимур Шерзад
16:38 03.05.2023
По воспоминаниям Николая Власова, советские бойцы отдавали все съедобное обессиленным заключенным концентрационного лагеря.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов в рамках нашего специального проекта «Лица Победы» рассказал, как советские войска освободили узников германского концлагеря под Ригой. 

«Дошли до Риги, освободили большой концлагерь. Столько было пленных! Шли они в полосатых халатах, падали, нам сказали отдавать все съедобное им, мы отдавали», - вспомнил Власов. 

Вначале Николай Власов работал на заводе в Верхней Туре, вытачивая снаряды для нужд фронта. Потом был отправлен на радиокурсы и в итоге попал в разведывательный батальон. Разведка была делом нелегким.

«Обязательно ночью шли. Переходили реки, ничего не видно. По досочкам, по бревнышкам переходили ночью. А ведь кругом немцы, мы в тылу врага. А потом надо сведения собрать, где немцы, сколько их. Приносят мне радиограмму, я зашифрую ее и передаю в штаб», - сказал ветеран. 

Разведчик также рассказал, что в таких рейдах у него всегда была наготове граната, чтобы быстро уничтожить радиостанцию в случае чего. 

Самым сложным, по воспоминаниям Власова, было брать «языков». Однажды разведчики выслеживали особенно крупного офицера противника. Следили три дня, отмечая привычки и маршруты обходов. В итоге подкрались, навалились на него и повели в тыл. Тот сопротивлялся какое-то время, но в итоге осознал бесполезность этого и пошел добровольно. 

«Хорошие сведения дал», - смеясь, подытожил Николай Власов. 

Ранее другой ветеран, Виктор Старожицкий, рассказал «Звезде», как немцев заманили в ловушку и уничтожили артиллерией.

А столетний ветеран Сталинграда рассказал, как шинель и кожаный ремень спасли от германского осколка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:52 В стране и мире
Володин предложил признать террористической организацией киевский режим
16:39 В стране и мире
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
16:39 В стране и мире
Видео
На куполе Сенатского дворца в Кремле заметили людей
16:19 В стране и мире
Алла Пугачева приехала в Россию
14:57 В стране и мире
Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников
Популярное
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.