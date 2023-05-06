Комбат Прилепина рассказал, что писатель никогда не говорил об угрозах его жизни

Публицист во многом пренебрегал своей безопасностью, он всегда показывал себя как открытый и смелый человек.

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Писатель Захар Прилепин никогда не говорил о том, что ему кто-то угрожает. Об этом «Звезде» рассказал командир батальона, в котором служил публицист, Сергей Завдовеев с позывным «Француз».

«Я никогда не слышал от него каких-то опасений об угрозе своей жизни...даже после смерти Даши Дугиной, и после взрыва Владлена Татарского он также никаких опасений ни разу не выражал», - сказал он.

По его словам, Прилепин во многом пренебрегал свои безопасностью, он всегда показывал себя как открытый и смелый человек.

«И сам за рулем ездил, и бронежилета него не натянешь со шлемом, много моментов», - сказал Завдовеев.

Сегодня автомобиль Прилепина подорвали в Нижегородской области. Как утверждается, СВУ было установлено на днище транспортного средства. Кадры с места подрыва показал СК.

Возбуждено уголовное дело. По горячим следам правоохранителям удалось задержать мужчину, который может быть причастен к произошедшему.