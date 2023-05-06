Алла Пугачева приехала на прощание с Юдашкиным в Москве
Прощание с модельером проходит на Троекуровском кладбище.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным.
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Алла Пугачева приехала на прощание с Юдашкиным в Москве
Прощание с модельером проходит на Троекуровском кладбище.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным.
Экспертное мнение и аналитика
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