Портрет модельера и букет роз появились у Дома моды Юдашкина

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Портрет модельера и цветы появились у Дома моды Валентина Юдашкина в Вознесенском переулке в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Возле дверей в Дом моды выставили столик, на котором появился портрет Юдашкина с черной лентой и ваза с желтыми и кремовыми розами.

Юдашкин скончался 2 мая в Москве. Он долгое время боролся с онкологией. В 2016 году у модельера обнаружили рак почки последней стадии, затем метастазы пошли по всему телу, в том числе их обнаружили в головном мозге.

Ранее модельер Симачев рассказал, чему его учил Юдашкин и каким человеком он был.