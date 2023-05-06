Геополитические шахматы: как прошел Совет глав МИД стран-участниц ШОС

Большое внимание представители местных СМИ уделили визиту российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Индию и его видению урегулирования украинского кризиса.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба МИД РФ

Страны ШОС будут наращивать взаиморасчеты между странами в национальных валютах. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел, который прошел на Гоа. Глава нашего МИДа прилетел туда с двухдневным визитом. В этом году в альянсе председательствуют Индия - на красной ковровой дорожке глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар встречает своих коллег. Историческим событием назвали местные журналисты совместное фото глав внешнеполитических ведомств Индии и Пакистана. Известно, что Исламабад и Дели имеют нерешенные территориальные претензии друг к другу, а этот жест сегодня многозначен для архитектуры новой политики на Евроазиатском пространстве. Особое внимание прессы приезду Сергея Лаврова.

Экзотики к общей атмосфере добавило место для пресс-конференции с российским министром: в лобби-баре, отделанным старинным декором обсуждались актуальные вопросы для современной эпохи: цифровая трансформация, совместная координация действий союзников ШОС в ООН, противодействие терроризму, обеспечение информационной безопасности и гуманитарные аспекты.

«Есть инициатива российского президента дополнительно согласовать создание спортивной ассоциации ШОС, также мы предлагаем создать медицинскую ассоциацию», - предложил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на встречах с коллегами обсуждалась тема атаки украинских беспилотников по Кремлю - страны ШОС высказали свое резкое осуждение этой провокации.

«В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и высказал надежду на скорейшее установление истины и определения виновных. Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться», - сказал министр иностранных дел России.

При этом, министр добавил - Россия все же полна терпения и никогда не отступала от своего решения урегулировать ситуацию. Даже сейчас, когда Вашингтон практически негласно поддерживает террористический режим Зеленского.

«Что касается отношения Вашингтона - я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она "защищает свой суверенитет". Наверно, этим все сказано», - отметил министр.

В ходе пресс-конференции Лавров перешел на английский - среди журналистов сегодня и коллеги из индийских СМИ: их вопросы также были связаны с украинским кризисом и тем, обсуждали ли его разрешение сегодня по дипломатической линии Дели-Москва.

«Мы знаем позицию Индии, которая выступает за то, чтобы остановить любые провокации и любые террористические акты, сомнений в этом нет. Способность наших западных и украинских друзей лгать широко известна. Вся ситуация иллюстрирует кризис, который гораздо глубже, чем просто поведение режима, возглавляемого Зеленским», - констатировал Сергей Лавров.

Сегодняшние встречи - подготовка к большому саммиту ШОС этим летом, который пройдет уже в столице с участием лидеров государств.