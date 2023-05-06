В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Геополитические шахматы: как прошел Совет глав МИД стран-участниц ШОС

Россина Бодрова
00:16 06.05.2023
Большое внимание представители местных СМИ уделили визиту российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Индию и его видению урегулирования украинского кризиса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба МИД РФ
Читайте нас на:

Страны ШОС будут наращивать взаиморасчеты между странами в национальных валютах. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел, который прошел на Гоа. Глава нашего МИДа прилетел туда с двухдневным визитом. В этом году в альянсе председательствуют Индия - на красной ковровой дорожке глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар встречает своих коллег. Историческим событием назвали местные журналисты совместное фото глав внешнеполитических ведомств Индии и Пакистана. Известно, что Исламабад и Дели имеют нерешенные территориальные претензии друг к другу, а этот жест сегодня многозначен для архитектуры новой политики на Евроазиатском пространстве. Особое внимание прессы приезду Сергея Лаврова.

Экзотики к общей атмосфере добавило место для пресс-конференции с российским министром: в лобби-баре, отделанным старинным декором обсуждались актуальные вопросы для современной эпохи: цифровая трансформация, совместная координация действий союзников ШОС в ООН, противодействие терроризму, обеспечение информационной безопасности и гуманитарные аспекты.

«Есть инициатива российского президента дополнительно согласовать создание спортивной ассоциации ШОС, также мы предлагаем создать медицинскую ассоциацию», - предложил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на встречах с коллегами обсуждалась тема атаки украинских беспилотников по Кремлю - страны ШОС высказали свое резкое осуждение этой провокации.

«В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и высказал надежду на скорейшее установление истины и определения виновных. Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться», - сказал министр иностранных дел России.

При этом, министр добавил - Россия все же полна терпения и никогда не отступала от своего решения урегулировать ситуацию. Даже сейчас, когда Вашингтон практически негласно поддерживает террористический режим Зеленского.

«Что касается отношения Вашингтона - я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она "защищает свой суверенитет". Наверно, этим все сказано», - отметил министр.

В ходе пресс-конференции Лавров перешел на английский - среди журналистов сегодня и коллеги из индийских СМИ: их вопросы также были связаны с украинским кризисом и тем, обсуждали ли его разрешение сегодня по дипломатической линии Дели-Москва.

«Мы знаем позицию Индии, которая выступает за то, чтобы остановить любые провокации и любые террористические акты, сомнений в этом нет. Способность наших западных и украинских друзей лгать широко известна. Вся ситуация иллюстрирует кризис, который гораздо глубже, чем просто поведение режима, возглавляемого Зеленским», - констатировал Сергей Лавров.  

Сегодняшние встречи - подготовка к большому саммиту ШОС этим летом, который пройдет уже в столице с участием лидеров государств.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:51 В стране и мире
Сийярто заявил, что США хотят втянуть Венгрию в конфликт на Украине
22:37 В стране и мире
МИД: Россия будет равняться на подвиг солдат-освободителей в борьбе за будущее
21:01 В стране и мире
В Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали 15 человек
20:20 В стране и мире
США передаст Польше вертолеты Apache для восточных границ
18:34 В стране и мире
Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.