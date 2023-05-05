Лавров заявил, что «заморозкой» украинский конфликт не решить

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Москва не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, однако вопрос урегулирования упирается не только в линию соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния с Россией проблемы», - сказал он журналистам.

По словам Лаврова, РФ всегда была готовка к урегулированию проблем, которые возникли из-за накачки оружием Украины США и их сателлитов. При этом, «уперевшись в линию соприкосновения» и заморозив конфликт, разногласия решить невозможно, подчеркнул Лавров. Он отметил, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить гегемонию, невозможно решить кризис на Украине и в любых других частях мира.

На пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия делом ответит на атаку украинских беспилотников на Кремль, и напомнил о пословице «Русские долго запрягают, но быстро едут».