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Корреспондент Бычков показал остовы домов после пожара в тюменском селе

Анна Касаткина
Антон Бычков
08:40 05.05.2023
Перекинувшийся из леса огонь повредил 13 жилых домов в Успенке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В тюменском селе Успенка от некоторых домов после природного пожара остались лишь остовы, в воздухе чувствуется сильный запах гари. Об этом сообщает с места корреспондент «Звезды».

Верховой огонь из леса 4 мая перекинулся на жилые кварталы и молниеносно распространился по улицам. В 19 часов в селе ввели режим чрезвычайной ситуации, живущих вблизи от эпицентра пожара людей эвакуировали.

«В воздухе чувствуется сильный запах гари, видимость не более десяти метров. Сейчас пожарные продолжают тушить то, что не смогли потушить в вечернее время. С воздуха им помогают квадрокоптер и два вертолета Ми-8», - рассказал корреспондент.

Сотрудники пожарной службы ранее локализовали пожар в селе на площади 3 900 квадратных метров. Огнем повреждены 13 жилых домов, отстоять при этом удалось более тысячи.

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