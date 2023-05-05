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Спасатели локализовали пожар в Успенке на площади 3,9 тыс. квадратных метров

Максим Крюков
02:19 05.05.2023
По данным МЧС России, пожарным удалось отстоять от огня более тысячи жилых домов.
Спасатели локализовали пожар в Успенке на площади 3,9 тыс. квадратных метров
© Фото: tyumentime, VK
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Сотрудники пожарной службы локализовали пожал в селе Успенка Тюменской области на площади 3 900 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в селе Успенка локализован на площади 3 900 кв. м. От огня повреждены 13 жилых домов», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что оперативные и слаженные действия пожарных подразделений позволили отстоять от огня более тысячи жилых домовладений. По данным ведомства, всего к тушению пожара привлекли 226 человек и 56 единиц специальной техники. Также были дополнительно задействованы два вертолета Ми-8.

Специалисты продолжают ликвидацию мощного пожара, добавили в МЧС РФ. К настоящему моменту сообщения о погибших и пострадавших не поступали.

Ранее стало известно, что в связи с ландшафтным пожаром загорелся полигон бытовых отходов, который расположен в районе Велижанского тракта в Тюмени. В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что работников мусоросортировочного завода эвакуировали.

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