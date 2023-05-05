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На Украине выясняют, почему пришлось сбивать Bayraktar над Киевом

Дмитрий Трунов
18:09 05.05.2023
Представитель командования Воздушных сил заверил, что других вариантов, кроме как стрелять по дрону, в тот момент не оставалось.
На Украине выясняют, почему пришлось сбивать Bayraktar над Киевом
© Фото: Aleksandr Gusev, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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На Украине выясняют причины, по которым военным пришлось сбивать собственный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Игнат заверил, что других вариантов, кроме как сбить дрон, в тот момент не оставалось. Теперь нужно выяснить, что произошло с турецким аппаратом, потому что это не последний Bayraktar на вооружении у Украины.

Украинские военные сбили свой беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом вечером 4 мая. Дрон потерял управление в столице около 20:00, сообщает RT. Оператор потерял контроль над аппаратом, и его пришлось уничтожить, чтобы тот не причинил вреда.

Ранее в тот день в Киеве была объявлена воздушная тревога. Очевидцы сообщали о нескольких дронах в небе над украинской столицей и об интенсивной работе ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе наблюдаются взрывы и пожары в результате падения обломков БПЛА.

Позже появилась видеозапись полета БПЛА, по которому вели стрельбу с нескольких сторон. После многочисленных промахов один из снарядов все же попал в дрон.

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