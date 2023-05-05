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Хулиганство и нелегальный заработок: почему на Бали решили избавиться от российских туристов

Дария Сенникова
Сергей Лебедев
21:39 05.05.2023
В Индонезии намерены ввести квоты для приезжающих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: XYZ PICTURES, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Популярный у российских туристов остров Бали в Индонезии перестает быть похожим на сказку. Власти собираются ввести квоты для приезжающих. Такая идея связана с частыми случаями пренебрежения иностранцев к местной культуре и несоблюдением законов.

Согласно официальной статистики, с начала этого года из страны депортированы около сотни туристов. Из них треть - россияне, многие из которых, по мнению властей, ведут себя по-хулигански.

«Если мы будем бездействовать, то опасаемся, что к нам будут приезжать все более скупые туристы. Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы», - уверен губернатор индонезийского острова и провинции Бали Вайан Костер.

На такие меры, по заявления властей Бали, подтолкнуло в первую очередь поведение некоторых россиян. При этом наши соотечественники говорят, что местные правоохранители уже готовы задерживать туристов по любому поводу.

«Антитуристические настроения есть. Это проявляется в огромном количестве рейдов иммиграционной службы. Останавливают байки с туристами, проверяют документы, спрашивают чем здесь занимаются», - говорит блогер Ренат Губайдуллин, который живет на Бали уже полгода.

На острове, по данным властей, увеличилось количество бизнесменов-нелегалов. Появились даже баннеры на русском языке с предупреждение о депортации за незаконные заработки.

Российские туристы приносят индонезийцам немалые деньги. Туроператоры считают, что ужесточение правил пребывания ударит по всей отрасли и по региону в целом. По их мнению, власти не станут стрелять себе в ногу.

«Эта квота будет рассчитана на тех россиян и не только россиян, которые приезжают не с целью отдохнуть, а с целью остаться на продолжительное время», - уверен вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

На Бали сегодня проживают более 50 тысяч россиян. Это в несколько раз более, чем годами ранее.

Ранее «Звезда» рассказывала о пьяных потасовках и лихачестве туристов на Бали. Россиянка Кристина Трушина поведала «Звезде» о том, как иностранцы своим поведением провоцируют власти острова принимать радикальные меры в их отношении.

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