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Губернатор Бали предлагает отказаться на 100 лет от массового туризма на остров

Анна Назайкина
12:02 05.05.2023
Проблему с иностранцами, которые не уважают местные традиции и не соблюдают законы, нужно решать системно и всесторонне, считает он.
Губернатор Бали предлагает отказаться на 100 лет от массового туризма на остров
© Фото: Moritz Wolf, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Губернатор Бали Вайан Костер предлагает запретить массовый туризм на остров на 100 лет, а также ввести квоты для иностранных гостей провинции. Такая идея политика связана с частыми случаями пренебрежения туристов к местной культуре и несоблюдением законов.

«Отсутствие массового туризма и система туристических квот - это наше будущее в ближайшие 100 лет», - приводит его слова агентство ANTARA.

По мнению Костера, если в ситуацию не вмешаться, участятся ситуации, когда иностранцы без денег начинают незаконно устраиваться на работу или начинать нелегальную предпринимательскую деятельность. Глава региона предлагает вообще не позволять таким «низкокачественным» туристам приезжать на остров.

«Скоро у нас будут только дешевые туристы, которые едят только рис быстрого приготовления, ездят на мопедах и в конце концов совершают правонарушения - как это недавно было со взломом банкомата», - сказал губернатор.

Как подчеркнул Костер, проблему с туристами, которые не уважают местные традиции и не соблюдают законы, нужно решать системно и всесторонне.

Менее трех лет назад на Бали в ДТП погибла российская блогер-миллионник Настя Тропицель. Как утверждается, она разбилась на мотоцикле.

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