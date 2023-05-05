Россиянка пожаловалась на пьяные потасовки и лихачество туристов на Бали

Ранее губернатор Бали предложил отказаться на 100 лет от массового туризма на остров.

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Россиянка Кристина Трушина живет на Бали более полугода. В беседе со «Звездой» она рассказала о том, как иностранцы своим поведением провоцируют власти острова принимать радикальные меры в их отношении.

Пьяный кутеж после ночных клубов, драки, лихачество на дорогах - такое неуважительное отношение туристов возмущает власти провинции.

«В основном, конечно, это потасовки в пятницу и субботу в ночных клубах», - сказала она.

Трушина отметила, что на Бали тяжелая ситуация на дорогах - мало места при большом количестве машин и мотоциклов. При этом у многих туристов нет прав на вождение ТС, они не соблюдают правила безопасности, не надевают шлем.

«Конечно, сотрудники дорожно-патрульной службы останавливают, чтобы как минимум сделать замечание, как максимум это штраф. Туристы не останавливаются, угоняют, могут выкрикнуть что-то», - рассказала россиянка.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер выступил с предложением ввести квоту на туристов и отказаться на 100 лет от массового туризма на остров.