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Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из СИЗО под залог в $380 тысяч

Дмитрий Трунов
21:22 05.05.2023
Суд обязал его не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения и носить электронный браслет.
Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из СИЗО под залог в $380 тысяч
© Фото: Yevhen-Liubimov,-ZUMAPRESS.com,-GlobalLookPress
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За арестованного мэра Одессы Геннадия Труханова внесли требуемый для его освобождения залог в сумме 13,42 млн гривен, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. После этого он вышел из СИЗО.

На Труханова возложили обязанности прибывать по каждому требованию в суд, не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда, уведомлять суд об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил Труханова под стражу 4 мая, поскольку он не внес залог в размере 30,866 млн гривен ($844 тысяч). При этом суд оставил альтернативу: залог более чем в 13 млн грн (около $380 тысяч).

Мэра Одессы обвиняют в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной вдвое цене. Труханова задержали в киевском аэропорту в феврале 2018 года. В августе 2022 года он говорил о необходимости провести переговоры с Россией и отойти от «логики стенка на стенку».

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