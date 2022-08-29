Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией

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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости провести переговоры с Россией. Также градоначальник призвал найти компромиссы и отойти от «логики стенка на стенку».

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», - сказал Труханов в интервью газете Corriere della Sera.

При этом политик подверг критике президента Украины Владимира Зеленского на тему того, что он не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Более того, Геннадий Труханов отрицательно высказался насчет сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна в случае, если делегации переговорщиков из двух стран проделают всю домашнюю работу. По его словам, сейчас предпосылок для переговоров на высшем уровне нет.