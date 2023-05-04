Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате

Труханова обвиняют в растрате более 92 млн гривен (194,6 млн рублей) при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян».

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу на 60 дней мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в своем Telegram-канале.

Чиновника обвиняют в растрате более 92 млн гривен (194,6 млн рублей) при покупке в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене. Его взяли под стражу в зале суда. Труханов может внести залог в 13,420 млн гривен.

Ранее ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30,866 млн гривен ($1,1 млн). Однако чиновник не внес эту сумму. Теперь прокурор ходатайствовал в суде об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал Труханова с возможностью внесения залога.

Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту в феврале 2018 года. В августе 2022 года он заявил о необходимости провести переговоры с Россией и отойти от «логики стенка на стенку».