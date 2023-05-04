ТАСС: очевидцы сообщают о беспилотниках и работе ПВО в центре Киева

О взрыве и пожаре в Соломенском районе на юго-западе Киева сообщил мэр города Виталий Кличко.

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В центре Киева замечены несколько беспилотников. По ним ведет огонь украинская ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, идет стрельба со всех сторон уже больше 20 минут.

Ранее вечером 4 мая в городе была объявлена воздушная тревога. В Telegram-каналах и украинских СМИ сообщалось о звуках взрыва в украинской столице.

О взрыве и пожаре в Соломенском районе на юго-западе Киева сообщил также мэр города Виталий Кличко. В данный момент тревога отменена.

Ранее два БПЛА попытались атаковать Кремль. Аппараты были обезврежены системами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы на Красной площади не будет ограничен и пройдет в обычном режиме.

Специальное обращение Путина после атаки дронов не планируется.